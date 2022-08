Viroinval: de nouvelles terres pour une bergerie d'Oignies

Cet achat représente un pas important dans l’avancée du projet d’Éric et Caroline qui souhaitaient obtenir de l’espace supplémentaire, essentiellement pour agrandir un peu leur troupeau et assurer leur autonomie fourragère. Dans la foulée de sa démarche, le couple de bergers a constitué un groupe local "Terre-en-vue" qui le soutient dans sa campagne d’acquisition de terrains et dans l’organisation d’événements de promotion.

Dimanche dernier, la bergerie célébrait l’acquisition de ces nouvelles terres. Une délégation de coopérateurs, menée par Éric et Caroline Buchet-Fouconnier et accompagnée en musique par le groupe Escales, a conduit tout ce beau monde sur place. Il reste désormais à trouver de nouveaux coopérateurs pour achever de rassembler la somme nécessaire à cet achat. Toute personne qui le souhaite peut suivre l’évolution du projet et de son financement sur internet: https :// terre-en-vue.be/les-projets/namur/bergerie-de-la-scayes/

Si la fête a permis au public de mieux connaître et/ou de soutenir le projet, elle était aussi l’occasion de rencontres, dans une ambiance détendue, avec un programme d’activités variées: balade d’observation de la biodiversité guidée par Marc Lambert, dégustation de produits bio locaux, en particulier de la bergerie et de la ferme de la Jussière (viande de Maxime Mélon à Vierves). Les visiteurs ont également pu découvrir la filière de la laine avec Nadine Orban et ses filandières, assister au travail des maréchaux-ferrants ou encore échanger avec des membres du groupe local de Terre-en-vue. Des balades à dos d’âne pour les plus jeunes et des concerts avec des groupes locaux étaient organisés.

En clôture de fête, le trio La Marmite a énergiquement fait vibrer le public et toute l’équipe de la Bergerie de la Scayes.