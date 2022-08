L’ambiance est bon enfant. On y croise des jeunes, des familles… La vaste plaine accueillant les festivaliers a été vraiment bien repensée. La scène a retrouvé la terre ferme pour une meilleure symbiose avec le public. L’accès au parking est aisé. Les bénévoles sont efficaces et en nombre. Les espaces bar, toilettes, food-trucks et de détente sont prévus. Rien ne manque à l’appel.

Dans la foule, nous croisons un personnage atypique et attachant, Severino Di Martino."Je viens de Monceau", explique-t-il."Je suis né la même année que Madonna, Michael Jackson, les Schtroumpfs et que l’Atomium, à savoir en 1958. J’ai 64 ans. Depuis l’âge de 18 ans, je suis passionné par les festivals, les concerts, les spectacles. Je conserve aux bras tous les bracelets d’entrée collectés en un an. Tomorrowland, Dour, Rock Werchter, Couleur Café, Extrema et j’en passe, n’ont plus de secret pour moi. Sortir en boîte, ça conserve!"

Il est près de minuit. Henri PFR est impatient de monter sur scène et est déjà agréablement surpris."Mes amis DJ m’ont dit que le festival est génial et qu’il y a une ambiance exceptionnelle. Les Carolos savent faire la fête, et ça, ce n’est pas qu’une légende", lance l’artiste.

Et de fait, cette première soirée se termine en apothéose avec des effets pyrotechniques et des jeux de lumière. Les gens dansent et les lèvent les bras. Le show est exceptionnel, et ne fait que commencer.