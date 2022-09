1000 marcheurs pour la 50e Saint-Hubert à Loverval

"À titre exceptionnel, une compagnie représentative de l’entité gerpinnoise fera l’honneur d’accompagner les marcheurs de la Saint-Hubert",explique Pierre Caudron, président de l’ASBL Marche et festivités Saint-Hubert de Loverval. Avec la fin des restrictions sanitaires, l’événement retrouve son programme habituel. Les réjouissances débuteront, ce vendredi 2 septembre à 18h, par l’after work de la Saint-Hubert au chapiteau.

Le samedi débutera par la messe militaire à 8h30, suivie par la cérémonie d’hommage à la pelouse d’honneur ainsi qu’à la plaque commémorativeÀ nos marcheurs. De 21h à 2h, une soirée dansante sera animée par l’orchestre Self-Control avec une entrée fixée à 5 €.

Bénédiction des marcheurs en l’église

La journée dominicale sera marquée par la procession. La prise des drapeaux en l’église Saint-Hubert s’effectuera à 8h45 et elle sera suivie, à 9h30, par la bénédiction des marcheurs en l’église. Une heure plus tard, la châsse de saint Hubert sera sortie pour le traditionnel parcours visitant les quartiers de Loverval des deux côtés de la N5.

La première rentrée de la procession est prévue à 12h30 au Calvaire avant la dislocation des troupes pour le repas. Un bataillon carré animera la plaine de la Joncquière à 15h30 avant que le cortège ne revienne à son point de départ pour la rentrée de la procession, fixée à 18h45.

Des pompes à eau en self-service

Toujours soucieux de l’intérêt général, les organisateurs ont mis en place des dispositifs préventifs en matière de consommation de boissons alcoolisées. Lors des soirées du vendredi, samedi, dimanche et lundi entre 21h et 2h30, les fêtards qui auront abusé d’alcool et/ou qui souhaiteront alterner avec un soft trouveront sur les bars des pompes à eau en self-service et ce gratuitement.

"Nous souhaitons, par ce biais, sensibiliser les fêtards et particulièrement les jeunes à l’excès de consommation de boissons alcoolisées. Dans le même ordre d’idée, fête et boisson alcoolisée ne doivent pas être synonymes de désordre et dégradation. Pour que la fête puisse encore continuer de nombreuses années, il est demandé aux participants de respecter biens publics et privés", conclut Pierre Caudron.

Si les conditions météo et les mesures liées à la sécheresse le permettent, un magnifique feu d’artifice clôturera la journée avant la retraite aux flambeaux.