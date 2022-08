Sécuriser le Cœur de village à Bourlers

Comme pour l’AIESH, il y avait une échéance, début septembre en l’occurrence, à respecter pour présenter une candidature à l’appel à projets du gouvernement wallon Cœur de village. La Commune peut prétendre à 80% de subvention pour des projets destinés à accroître le caractère perméable des sols. Le Collège a choisi pour Bourlers et son large carrefour accidentogène, bordé par une école et une pharmacie drainant un public plus fragile, et fréquenté par de nombreux camions en provenance ou se dirigeant vers l’abbaye de Scourmont et sa brasserie."Nous voulons profiter de cet appel à projets pour diminuer les surfaces imperméables et sécuriser ce carrefour", explique le bourgmestre. S’avouant "fana de rond-point", le conseiller Willy Mertens demande s’il cette solution ne serait pas applicable à cet endroit. Denis Danvoye lui répond que des paramètres comme le coût ou la taille des poids lourds de passage devraient d’abord être étudiés. Benoît Van de Weghe (Bouge) regrette que le dossier soit bien léger; "i s’agit d’une demande de principe, qui ne nécessite qu’une esquisse, répond le bourgmestre; et le coût de 580000 € n’est qu’une estimation. Cet appel est une opportunité à saisir, que l’on pourra ensuite affiner". Sur ce, le conseil marque son accord unanime.