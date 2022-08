Momignies: la France encercle la crête d'Imbrechies

Comme à Vaucelles et à Aublain, une aire paysagère, avec panneau explicatif et emplacement de pique-nique, vient d’être aménagée sur la crête d’Imbrechies."Il s’agit d’un partenariat entre l’Association du Devoir de Mémoire, la Commune de Momignies et le Parc naturel Viroin-Hermeton et ce, grâce à un financement Interreg V – Ardenne Ecotourism",précise Christel Delahaye.

Mémorial américain

L’autre intérêt de ce point de vue est d’ordre historique."Sur ce site se trouve le mémorial américain", poursuit notre interlocutrice."C’est par ici, dans cette région de la Botte du Hainaut, que les Américains sont entrés en Belgique, le 2 septembre 1944, pour libérer le pays. Un mémorial, dédié à la mémoire de douze héros américains morts au combat, est aménagé sur la crête d’Imbrechies. On peut aussi y voir un char Patton M47. Non loin de là, on découvre le musée 40-45 lieutenant Cook, installé dans l’étable où le premier officier américain a été tué le 2 septembre 1944."

Les visiteurs peuvent y voir toutes sortes d’objets, photos et documents relatifs à la vie sous l’occupation nazie et à la Libération, ainsi que des effets personnels des héros de la bataille.

Un tilleul de 300 ans

Avant de quitter le village, on ne manquera pas de jeter un coup d’œil à son superbe château des seigneurs d’Imbrechies, jadis maîtres de forges. Il date du XVIIe siècle et possède un toit particulier avec une entrée charretière et une tourelle centrale.

À Macon, village situé en contrebas de Monceau-Imbrechies, on s’arrêtera devant le remarquable tilleul tricentenaire à trois étages. Planté en 1714 sous l’Ancien Régime, c’était un ancien "arbre de plaid" où les habitants plaidaient sous l’autorité du mayeur.

Classé en 1942, il figure sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de Wallonie. Il côtoie l’église Saint-Jean-Baptiste et le château-ferme de 1616, parfaitement restauré et réaménagé en hébergements touristiques.