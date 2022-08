Le 7 juillet dernier, la CWAPE avait remis un avis défavorable au ministre du climat et de l’énergie à propos de la désignation de l’AIESH comme gestionnaire du réseau de distribution dans les communes de la Botte et à Couvin. Un mois plus tôt, le 7 juin, les bourgmestres de ces communes avaient pourtant adressé à la CWAPE un courrier motivant leur choix. Pour appuyer juridiquement ce courrier, " il nous a paru plus judicieux de le faire approuver par le conseil communal" explique l’échevin Alain Lalmant. " Reste que les explications du refus de l’AIESH par la CWAPE sont un peu légères. Si elle s’obstine, ça vaudrait la peine d’aller en recours". Approuvant la démarche, Francis Biset, pour l’opposition ACE, regrette néanmoins que la confirmation du courrier par le conseil intervienne si tard. " C’est un peu tard pour que les ministres prennent tous connaissance du dossier complet avant la date limite fixée au 12 septembre". Renseignement pris par l’échevin, le ministère devrait accepter que les délibérations des communes soient acceptées, par mail, jusqu’au 31 août, ce qui laisse le temps aux autres communes de réaliser la même démarche (les conseils de Froidchapelle et Beaumont ont lieu les 29 et 30 août, Momignies avait approuvé en juillet, NDLR). " On compte sur toi pour plaider notre cause auprès du ministre Henry" conclut le bourgmestre Jean-François Gatelier. Sur ce, le conseil unanime a confirmé les précisions et motifs attestés dans le courrier des bourgmestres du 7 juin2022.

Le conseil s’est clôturé sur quelques questions de l’opposition, dont celle de Francis Biset relative au projet Cœur de village pour la Grand-Place de Sivry. Suite à la réunion publique tenue le lundi 22 août, le projet est en cours de correction. " Ne serait-il pas judicieux de présenter le plan corrigé lors d’une rencontre citoyenne juste avant le vote au conseil le 8 septembre prochain,demande-il, afin qu’on puisse décider en toute connaissance de cause". " La candidature pour l’appel à projets doit être transmise pour le 15 septembre, beaucoup de communes ont été prises à la gorge par ce délai. Une réunion citoyenne qui nécessiterait de corriger à nouveau le projet ne permettrait pas d’être dans les délais. Il n’est pas impossible que le timing soit élargi, mais en attendant, il faut avancer. Nous travaillons depuis lundi pour modifier le projet en tenant compte de remarques des citoyens, sur le parking, l’espace vert et le sens giratoire" conclut l’échevin Alain Lalmant.