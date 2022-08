L’AIESH confirmée à l’unanimité par le conseil

Un autre point concernait l’approbation de compte 2021. Le boni budgétaire de l’exercice propre est de 478123,20 € et le boni global à 5076894,91 €

Claudy Noiret, échevin des Finances conclut qu’au vu des comptes 2021, la commune se porte relativement bien. Les provisions constituées permettront d’équilibrer à l’exercice propre les prochains budgets. Comme dans toutes les autres communes, l’équilibre financier et la santé financière vont être mises à mal pour les prochains exercices budgétaires.

En cause, l’indexation des salaires, +-700000 € pour 8%, l’augmentation des matériaux, des carburants, de l’électricité, du chauffage.

À cela, des augmentations propres à la commune sont à redouter, l’accroissement prévisible de la charge des dettes, de la cotisation de responsabilisation, le déficit de la crèche et les dotations diverses.

Cela nécessitera de rester prudent et attentif aux événements en cours lors de l’élaboration des prochains budgets, en espérant des jours meilleurs. Les comptes ont été approuvés par la majorité et Écolo, tandis que le groupe Peps s’abstenait.

Les comptes des différentes fabriques d’églises ont été approuvés avec l’abstention du groupe PEP’s.

Un point concernant l’approbation du lot "toiture" de la Halle a été revu et accepté. On pourrait voir enfin ce chantier débuter début 2023 et le montant total de celui-ci est de 1074882 € TVAC.

Une motion pour l’avortement

Un point supplémentaire porté par Eddy Fontaine (Peps) a suscité quelques débats. Il avait trait à l’avortement, et rappelle dans une motion déposée par le conseiller qu’il est un droit pour la femme, une liberté individuelle de disposer de son corps et du droit à la santé. Cette motion argumente: " Considérant le recul de ces droits aux États-Unis, héritage de la période Trump, et contre l’avis d’une majorité de la population. Considérant qu’en Europe la vigilance reste indispensable et que les acquits restent fragiles" et demande " au Gouvernement et au Parlement Fédéral de réviser la Constitution afin de garantir le droit à l’avortement et d’empêcher la moindre régression à cet égard. Demande également à la Fédération Wallonie Bruxelles de mieux sensibiliser les jeunes à travers l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle."

Cette motion a été votée à l’unanimité moins 4 abstentions, mais suite à celle-ci, il a été décidé de ne plus faire passer en conseil communal de motions ne concernant pas la commune mais le Gouvernement et le Parlement Fédéral et la FWB.