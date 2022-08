Thuin: des vendanges à huis clos

Les vendanges débutent un peu partout en Wallonie là où les raisins sont généreux. À Thuin, c’est un peu la soupe à la grimace. Malgré son excellente exposition, le vignoble des jardins suspendus offrira une récolte bien maigre cette année. Ce constat, les responsables de l’ASBL l’ont fait lors d’une dernière visite sur le vignoble. " Le sol est entretenu et propre et les pieds de vigne bien attachés et taillés, cela grâce au travail de L’Essor mai le gel aura fait ses dégâts en début de saison et les guêpes en profitent en ce moment. La récolte sera donc maigre" affirme-t-on du côté de l’ASBL dont seuls les membres seront amenés à vendanger.