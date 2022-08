Retrouvailles pour les jeunes agriculteurs à Surice

" On est souvent isolé dans notre travail, alors, une journée comme aujourd’hui, on l’attend de pied… ferme!" Après un repas où plusieurs centaines de convives se sont attablées, place au lancer de ballots, au planter du clou et au concours du meilleur juge. Si le lancer de ballot est une épreuve connue, qui était d’ailleurs l’animation phare de la fête de Lautenne par le passé, le concours du meilleur juge est nettement moins connu du public. Il s’agit d’évaluer la qualité du bétail, soit son poids, son prix et un classement, et le plus souvent, c’est du bétail de la ferme des hôtes de cette journée qu’il s’agit, dans le cas présent celui d’Arnaud et Christelle Bertrand-Piret. Et à voir l’impatience des participants et leur œil vif, il s’agit d’un must dans le domaine.