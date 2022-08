Pour rappel les conseils communaux de la Botte du Hainaut et Couvin s’étaient tous prononcés en février dernier pour que l’AIESH continue à œuvrer comme GRD (gestionnaire de réseau de distribution) sur leur territoire pour les 20 prochaines années. " La tutelle a considéré que notre décision n’était pas assez argumentée,rappelle Denis Danvoye. et nous a demandé un courrier interprétatif, ce que nous avons effectué durant les vacances. Mais la CWAPE considère que ce courrier des bourgmestres n’a qu’une valeur interprétative et pas juridique".

Pour appuyer juridiquement l’argumentaire, il fallait donc le faire approuver par les conseils communaux, ce qui est en cours dans les différents conseils programmés en cette fin août. " Ce devait être fait pour le 26 août, explique encore Denis Danvoye, ce qui explique la date de ce conseil exceptionnel". Le Gouvernement wallon devra se prononcer le 8 septembre sur le choix de l’AIESH, pour un an comme le recommande la CWAPE, ou pour 20 ans comme le souhaitent les communes du sud-Hainaut.

" Nous espérons maintenant que le ministre Henry prendra en compte nos arguments et appuiera notre décision au gouvernement" espère Denis Davoye qui précise encore que sans ce courrier des bourgmestres, " seule la CWAPE aurait décidé de notre GRD". Le point a été approuvé à l’unanimité des élus présents ce mercredi au conseil communal de Chimay.