Florennes: Benoît Marquet au départ pour un défi sportif et philanthropique

Pas de mauvaise surprise cette fois, vous serez bien au départ de votre challenge?

Oui, j’ai dû une nouvelle fois adapter mon épreuve. Mais je serai bien au départ samedi pour fêter l’aboutissement des actions pour les deux associations qui me sont chères. Une fois n’est pas coutume, cette année, je cumulerai deux disciplines sportives d’endurance: le vélo et le trail.

Pourquoi ce changement?

Physiquement parlant, l’année 2022 n’est pas une grande année pour moi avec cette fracture du coude en mai qui est venue contrecarrer mes plans. J’avais donc envisagé un ultra-trail en région namuroise. Mais une vieille blessure au genou a décidé de se rappeler à mon bon souvenir. En concertation avec le Dr Borlée et Matthias Evrats, mon préparateur physique, j’ai revu le programme une nouvelle fois.

Pourquoi ne pas remettre ce défi à plus tard?

Pour deux raisons. Tout d’abord, je ne suis pas du style à renoncer. Ensuite, les associations que je soutiens se démènent pour des personnes à la volonté hors du commun. Ces victimes de cancer, de maladies orphelines, d’amputations, de handicaps divers se dépassent au quotidien. Ils sont une véritable source d’inspiration, de motivation et de volonté pour moi. Je leur dois bien ça.

Comment va se dérouler cette journée?

Je vais démarrer mon périple à vélo depuis Dinant en direction d’Andenne où je rencontrerai quelques membres de l’association Leg’s Go. Certains d’entre eux feront d’ailleurs un bout de chemin avec moi. Leurs nombreuses activités qu’ils organisent se déroulent assez loin de mon domicile. Je n’ai donc pas toujours l’occasion d’échanger avec eux. Ce sera une belle opportunité.

Pouvez-vous nous présenter l’association Leg’s Go?

Leg’s Go a vu le jour sous l’impulsion de Luc Huberty. Ses nombreux bénévoles multiplient les actions pour "offrir" la course à pied à des sportifs amputés d’un membre inférieur. À côté de cela, l’ASBL leur propose des séances d’entraînements en inclusion. Leg’s go inscrit d’ailleurs fréquemment des équipes comptant des personnes handicapées et des personnes valides à des épreuves afin que les mentalités évoluent à ce niveau. Quatorze équipes étaient ainsi alignées lors du dernier triathlon de la Gileppe. Il y en aura également lors de l’Ironlakes des Lacs de l’Eau d’Heure début septembre. Des équipes où entraide, solidarité, collaboration, dépassement de soi et bonne humeur sont les maîtres mots.

Et ensuite?

Ensuite, direction Namur et Profondeville pour arriver à Sosoye vers 13h. Soit 105 km de vélo pour un dénivelé positif de 1600 m. Une première pour moi. Après avoir repris des forces, je chausserai mes baskets pour rejoindre Florennes où Vérane Parmentier, la cheville ouvrière de Destination la Vie et des bénévoles devraient m’accueillir. De là, je poursuivrai vers Biesmes pour passer la ligne d’arrivée à Sart Eustache. Le tout pour un total de 40 km de trail avec plus de 1000 m de dénivelé positif.

Objectif: dépasser la cagnotte de l’année dernière

Quels sont les objectifs des deux associations que vous soutenez?

En résumé, Destination la Vie organise, tout au long de l’année, des activités pour gonfler sa cagnotte: soupers, concerts, pièces de théâtre, balade à moto, soirée cocktails… Cette cagnotte est intégralement reversée à plusieurs associations qui soutiennent des personnes victimes de cancers et au profit d’enfants qui souffrent de maladies orphelines. Cette année, les associations soutenues sont Le temps d’un instant de Cédrine Gorreux, Un temps pour aimer de Julien Willot et La maison du mieux-être du Grand Hôpital de Charleroi. Les petits battants à qui ils viennent en aide sont Anaëlle de Silenrieux, Cylou de Thy-le-Château, Naël de Walcourt et Télio de Vogenée.

Êtes-vous satisfait de ce que vous pouvez leur remettre?

Je suis très content. Au fil des ans, des amis commerçants m’ont soutenu dans ma démarche. La vente de chocolats est un beau succès grâce à eux. Beaucoup de sportifs ont aussi répondu présent à mon challenge sportif. Pour l’instant, la cagnotte s’élève à un peu plus de 3000 €. C’est un peu moins que l’année dernière. Mais vu de la conjoncture actuelle, le résultat est plutôt pas mal. J’espère le voir grimper encore un peu d’ici fin août.

Que faire pour aider?

Il suffit d’effectuer un petit versement sur le compte BE88 0634 4745 1941, avec la communication "DLV et Leg’s Go". Si chaque personne qui lit cet article verse 1 €, nous pourrions peut-être dépasser le montant de 2021.

Que peut-on vous souhaiter?

D’arriver au bout du challenge qui sera aussi ambitieux sportivement que d’habitude, mais plus raisonnable pour mes vieilles articulations. J’espère surtout que les lecteurs parleront de Leg’s go et de Destination la Vie autour d’eux. C’est le plus important.