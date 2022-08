À Thuillies et Gozée Tilleul, les écoliers auront la belle surprise de découvrir des sanitaires entièrement rénovés durant les vacances.

Mercredi matin, la bourgmestre, Marie-Eve Van Laethem, l’échevine de l’enseignement, Karine Cosyns, et l’échevin des travaux, Vincent Demars ont découvert le résultat des travaux de l’implantation de Thuillies avec la directrice de l’établissement.

Pour les assister lors de cette visite, ils ont pu bénéficier de la présence des jeunes Milo et Léo, les fils de l’échevin Demars, qui ont bien sûr testé et approuvé les nouvelles installations!

Deux écoles rénovées

Les écoles de Thuillies et Gozée-Tilleul ont eu droit à une rénovation totale des espaces. Les systèmes d’évacuation d’eau et d’air ont été remplacés, l’électricité a été revue et les revêtements de sol et des murs sont nouveaux.

Les élèves pourront également se laver les mains dans de nouveaux éviers tous équipés de distributeurs de savon. Les travaux réalisés étaient nécessaires pour assurer un certain confort aux élèves et maintenir une bonne hygiène au sein des établissements scolaires.

La pose des portes est prévue cette semaine, juste à temps pour le retour des enfants!

Pour réaliser ces travaux, la Ville s’est vue octroyer des subventions par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du Programme Prioritaire de Travaux. Un montant de 115190 € pour Thuillies et 56952 € pour Gozée Tilleul.