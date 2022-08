Couvin: pour lui échapper, elle saute du premier étage

Il est environ 4h du matin lorsque le prévenu (né en 1995) fait un esclandre devant la maison. Il entre de force en brisant une vitre et casse du mobilier. Il se dirige ensuite à l’étage où sa compagne a trouvé refuge. Il défonce la porte de sa chambre. Prise de panique, elle saute par la fenêtre du premier. Il redescend, lui intime de rentrer en la tirant par les cheveux. Alertés par les cris, les voisins appellent la police. Lorsqu’ils arrivent, les agents aperçoivent la victime assise à l’entrée, se tenant la cheville. Au rez-de-chaussée, ils trouvent un enfant de trois ans en pleurs. Il a tout vu. L’homme est retrouvé à l’étage, tentant de s’enfuir par la fenêtre de la salle de bain. Il se débat. La tête d’un policier heurte violemment un mur. Maîtrisé, l’homme se rebelle à nouveau dans sa cellule où il macule les murs de sang. Il en profite pour insulter les policiers, copieusement.

Le prévenu ne conteste pas. Néanmoins, comme le souligne le président Renaud Hauquier, le cas est loin d’être isolé. Depuis 2015, il a écopé d’une condamnation par an dont quatre sont des peines de prison assortie d’un sursis probatoire. " La dernière remonte en novembre 2021 où vous avez été condamné à 4 ans avec sursis probatoire. Ce qui ne vous laissait plus le droit au sursis en cas de non-respect des conditions." Depuis, la loi le permet à nouveau.

Toutes les conditions imposées n’ont pas été respectées. À commencer par l’éloignement de la victime. Quatre jours plus tard après sa libération, il s’installe chez elle (avec son accord). Quatre mois plus tard, on en arrive à la scène qui nous préoccupe. Le ministère public fait état de l’expertise mentale du prévenu."Il éprouve du mépris et transgresse les droits d’autrui. Il est impulsif et manque d’empathie. Il y a absence de remords". Le parquet requiert 4 ans.

La défense est consciente que si son client est condamné à une peine ferme, c’est (selon le juge Hauquier) 15 ans qui risquent de tomber. " Mon client respectait les conditions mais il y a eu la mort accidentelle de quelqu’un de très proche. Il est retombé dans ses travers(alcool et drogues)" L’avocat tient à souligner que le retour de son client chez sa compagne ne s’est pas fait par la force:"les deux parties étaient consentantes." La défense sollicite à nouveau un ultime sursis probatoire incluant un cadrage strict et une guidance psycho-sociale.

Jugement le 7 septembre.