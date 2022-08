Entendue par les policiers, elle explique que ce n’est pas la première fois. Quelque temps auparavant, il l’a menacée de lui couper la langue avec un couteau. Il l’aurait mise sous la douche, l’aspergeant d’adoucissant et puis de whisky. Afin, aurait-il dit, que les policiers croient qu’elle ait bu. Des policiers qui, pour leur part, ont été injuriés.

Placé en préventive, il est libéré sous conditions. Néanmoins, il revoit la victime (ce qui lui était interdit). Ce qui justifie un second mandat d’arrêt en février 2022.

Dans son réquisitoire, le parquet a confié que la victime était sous emprise:"Elle se culpabilisait de l’envoyer en prison."Le ministère public a requis 4 ans.

La défense, pour sa part, a estimé qu’il y avait une forme de"mauvaise foi"dans le chef de la belle-famille. D’ailleurs, seuls les proches de la victime ont été entendus. Pour l’avocat, la prévention de traitements inhumains n’est pas rencontrée. Il demande un sursis probatoire.

Le tribunal vient de rendre son jugement. Dans ses attendus, il tient compte du préjudice grave que peut entraîner ce type de comportement et les angoisses qu’il peut engendrer chez la victime. Néanmoins, faute de preuves, les faits antérieurs au 13 mars ne sont pas considérés comme établis. Seuls le sont les coups et les insultes constatés à cette date. Le prévenu est condamné à 2 ans avec sursis probatoire de 5 ans pour ce qui excède la préventive. Il devra, en outre stopper sa consommation d’alcool et de drogue.