Aux Flaches, la marche Saint-Ghislain côtoiera la ducasse

Le village des Flaches sera animé, ces 26, 27, 28 et 29 août, avec la ducasse mais aussi avec la marche Saint-Ghislain. La manifestation folklorique sortira dans le village pour la 18efois depuis la dernière relance en 2004 par quelques voltigeurs des Flaches. Comme il est de tradition, les marcheurs honoreront saint Ghislain vénéré en tant que protecteur des enfants contre les maladies et les convulsions. Depuis son retour, la marche a évolué avec la création d’un tour des chapelles en 2012, l’apparition d’un peloton de vivandières qui a permis une féminisation importante dans les rangs et le remplacement de l’ancienne statue par une nouvelle qui a été bénie, en 2020.