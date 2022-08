Un projet d’épicerie du terroir et des ruches

"Sans faire de publicité, mon gîte fonctionne bien,se réjouit le Riézois qui s’occupe de tout dans la maison: cuisine, lessive, nettoyage, repassage, jardin…"Mes journées sont bien remplies. Les gens viennent d’un peu partout: Flandre, Wallonie mais aussi des Parisiens, des Normands, des Vosgiens. Ils viennent ici pour profiter de la nature, du calme, des balades, mais aussi de la piscine et des lieux touristiques comme le château de Chimay, les Lacs de l’Eau d’Heure, Rocroi… J’ai déjà des clients qui sont revenus quatre fois! Quand mon vignoble sera productif, il sera possible de combiner le séjour avec des cours d’œnologie, des dégustations et des visites des vignes." Mais Baudouin Neirynck a également bien d’autres projets. Il vend désormais de la bière: une blanche la "Yuzu" et une ambrée la "Riézoise". Avec l’aide d’une riézoise, il va se lancer dans l’apiculture avec cinq ruches et en privilégiant l’abeille noire. Autre idée: la création d’une petite épicerie proposant des produits du terroir: fromage, salaison, vin, savon artisanal, bière, pain… De quoi dépanner les gens du cru, tout en favorisant le circuit court.