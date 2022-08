L’orgue de Ragnies revit après 50 ans de silence

Cela faisait plus de cinquante ans qu’il se taisait. Les paroissiens fréquentant de longue date l’église Saint-Martin de Ragnies en arrivait même à oublier sa présence. Installé à l’étage de la sacristie, sur le côté gauche du cœur de style gothique, l’orgue ne laissait plus échapper la moindre note de ses tuyaux de métal et ce malgré une restauration entreprise dans le milieu des années 80’, lorsqu’à l’époque, l’église avait fait l’objet d’une rénovation générale.