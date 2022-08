De nouvelles options artistiques au collège de Chimay

Pour les deux premières, il s’agit de deux options assez uniques dans la région. " Avec le tronc commun, nous voulons proposer plus de cours artistiques tout en maintenant la même formation commune à l’enseignement général dans tous les autres cours. Ce qui signifie qu’aucune porte ne se ferme pour l’accès aux études supérieures", précise le directeur.Nous ajoutons 1 période de cours sur l’histoire de l’art et d’analyse esthétique et 6 autres périodes de conception graphique, photo, sérigraphie, techniques graphiques, graphisme, dessin et publicité pour l’option d’arts graphiques en 3e. Quant à l’option Audiovisuel en 5e, nous y proposerons 4 périodes de recherche-projets, 2 de studio, 1 de technologie de l’audiovisuel, 1 de technique d’expression et de communication et 1 d’histoire de l’art et d’analyse esthétique."