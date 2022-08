40 ans pour le centre de jour La Boulaie à Chimay

En croissance continue

Au fil des années le nombre de résidants croît régulièrement et contraint les responsables à poursuivre les travaux d’aménagement et à acquérir d’autres immeubles à la rue de Jéricho. Grâce à l’appui de plusieurs service-clubs et de sympathisants, les projets se concrétisent. C’est ainsi qu’en novembre 1994, l’Association inaugure des bâtiments rénovés, avec des locaux clairs et spacieux. En 1995, pour répondre à l’extension nécessaire de sa partie réservée à l’élevage, l’ASBL loue 3 ha de terrain ainsi que le bâtiment de ferme en face du centre. Elle en devient propriétaire en 2000, de même que la maison sise au n° 5. En 1999, les usagers de la Boulaie sont plus de quarante, d’où la nécessité de réaliser de nouveaux travaux. Grâce à l’aide de "Solidarité Cistercienne", de nouveaux ateliers (peinture, écriture, journal,…) sont aménagés. La cuisine est agrandie. Au début de ce siècle, "la Boulaie" se nomme désormais "Service d’Accueil de Jour pour Adultes" ou SAJA, selon les recommandations de l’AWIPH (Association Wallonne pour l’Intégration de la Personne Handicapée), et compte 35 usagers.

Un centre de nuit

En juin 1996, l’ASBL achète l’ancienne et imposante demeure familiale des Hayot, à Forges, sise rue de la Poterie. Le but est d’y ouvrir un centre de nuit, dénommé "La Poterie". Après d’importants travaux d’aménagement et de rénovation, le service de nuit ouvre ses portes en février 1997, grâce notamment à l’aide du CPAS de Chimay. Ce nouveau service est dénommé "Service Résidentiel de Nuit pour Adultes" ou SRNA. Pour l’heure, 16 résidents y sont accueillis dans un cadre joliment aménagé (nouvelle cuisine, terrasse, ascenseur,…). En juillet 2003, une première maison est mise à la disposition de quatre usagers semi-autonomes au lieu-dit "Les Sarts", à Forges.

Un manège et Gamin

En 2012, un manège vient compléter les infrastructures du centre, concrétisant ainsi un vieux rêve de l’ancien directeur, Daniel Constant, convaincu depuis toujours des bienfaits du contact entre les résidants et le cheval. Par ailleurs, l’offre d’hébergement se diversifie afin de pouvoir répondre aux demandes de plus en plus nombreuses. En 2016, une seconde maison permet d’accueillir des résidents en semi-autonomie. C’est l’année que choisi Daniel Constant pour prendre sa retraite bien méritée. Après 35 ans d’investissement sans faille pour ce projet de vie, il laisse la Boulaie entre les mains d’Aurore Galloy, psychologue dans l’institution. En 2019, la confrérie de la Jurade Princière de Chimay fait don d’un cheval de trait: Gamin. Depuis, entouré de toute l’affection des résidents, il les promène régulièrement sur les chemins de campagne de la région.

Et demain

Malgré la crise covid, les projets continuent à se développer. Ainsi, en 2020, l’ASBL achète la maison voisine du "Service Résidentiel de Nuit pour Adultes" à Forges. D’importants travaux sont toujours en cours de réalisation afin d’y accueillir 8 personnes en semi-autonomie dans le courant de l’année 2023.

La volonté actuelle de l’institution est que la personne en situation de handicap vive le plus normalement possible. L’institution s’adapte aux différents besoins des résidents en développant et adaptant continuellement les ateliers et les projets personnalisés.

La nature et sa valorisation prennent une grande place dans l’institution: l’entretien des jardins, la préparation de la soupe, la fabrication du jus de pommes, la préparation de confitures et vinaigres, le petit-bois, l’artisanat et la poterie,.

Aujourd’hui, la Boulaie accueille 46 résidents et 34 (24 équivalents temps plein) membres du personnel.

L’avenir s’annonce serein avec l’ambition de continuer à développer les valeurs chères à toute l’équipe de la Boulaie: « aimer, comprendre, respecter et rêver ».