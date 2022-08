Un RAVeL Barbecue particulièrement apprécié à Doische

À l’occasion de la fête du 15 août, la quatrième édition du RAVeL Barbecue était organisée dans l’entité de Doische. Plus de cent personnes y ont pris part. Cette balade à vélo de 30 km fait en effet la joie des participants habitués à ce genre de sport. De plus, après deux années d’absence pour cause de covid, de nombreux habitués attendaient ce jour avec impatience. Après un délicieux petit-déjeuner à Hierges, village français voisin de celui de Vaucelles, tous ont pris la direction du site classé de la chapelle Saint-Hilaire à Matagne-la-Petite. C’était l’endroit choisi par les organisateurs pour y prendre l’apéritif. Après ce petit moment de réconfort, tous ont rejoint le RAVeL et se sont dirigés vers le centre de Doische où un délicieux repas à base de produits locaux les attendait. Non loin de là, une bonne glace artisanale clôturait cette magnifique journée. Une activité sous un soleil radieux, une belle expérience qui sera, sans aucun doute, renouvelée l’an prochain. M.-F.L.