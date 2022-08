Un projet Coeur de village pour la Grand-Place de Sivry

Le projet proposé par Igretec

Le collège communal de Sivry-Rance a décidé de poser candidature à cet appel Cœur de village lancé en février 2022 et demandé à Igretec, l’intercommunale qui prend en charge les études de projets des communes affiliées, la réalisation d’un projet cohérent avec les critères demandés. Cette esquisse vient d’être présentée aux habitants de Sivry et principalement aux riverains de la Grand-Place.

Elle propose notamment la réalisation d’un parvis devant l’église englobant le monument aux morts. Sur la partie restant devant l’école communale, un parking serait réalisé avec un sens giratoire. Lors de festivités plus importantes, ce parking pourrait accueillir un chapiteau et devenir le centre des fêtes sur la Grand-Place. Le parvis serait accessible aux véhicules spécifiques pour les événements religieux comme les funérailles. Un accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite) devrait également faciliter l’accès à l’église. Dans ce projet, seront conservés le monument aux morts, le marronnier classé et la pompe à bras (à réparer) bien connue des riverains.

Les remarques des riverains

Les questions des habitants ont concerné principalement la suppression presque totale de l’espace vert actuel et son remplacement par du béton. En réponse, Alain Lalmant, l’échevin des travaux en charge du projet, a répondu qu’une partie du parvis pourrait être conservé en espace vert et que les auteurs du projet ont surtout respecté les critères définis dans l’appel à projets. Un autre point qui préoccupe les riverains est le sens giratoire supprimé devant, et l’occupation du parking lors des entrées et sorties d’école. Là aussi, des propositions sont attendues par le collège pour modifier le projet à renvoyer avant le 15 septembre

Un dernier point soulevé par les habitants du quartier est la vitesse excessive de certains véhicules qui se dirigent vers le centre du village. Différents systèmes, ralentisseurs, arrêt de bus en saillie, passage alterné, sont étudiés par les instances qui promettent de définir une solution qui tiendra compte de toutes les remarques.

Ces aménagements jusqu’au carrefour avec la rue Là-Haut sont aussi programmés dans la phase 3 des travaux d’aménagement du centre de Sivry.

Bientôt le début des travaux de la maison de village de Grandrieu

Lors de cette séance d’information sur le projet d’aménagement de la Grand-Place de Sivry, le projet de la maison de village de Grandrieu a également été abordé. Alain Domer, de la Fondation Rurale de Wallonie, a rappelé les dates importantes de l’avancement du projet depuis la réunion de coordination avec l’administration wallonne du 26 novembre 2016. Après l’approbation ministérielle du projet en juin 2021, un avenant à la convention vient d’être signé et notifié à l’administration communale le 11 août 2022. Le même document donnait " Ordre de commencer les travaux". Le même jour, la commune a transmis cet ordre à l’entreprise adjudicataire, l’Association Kaiser Laurenty et les travaux vont pouvoir commencer.

Pour le montant total estimé de 1344595 €, la commune de Sivry-Rance recevra des subventions d’un montant de 784131 € soit 58% de l’investissement.