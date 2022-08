Thy-le-Bauduin: un village au paysage tout à fait préservé

Entourant l’église, le noyau bâti se concentre sur les deux versants de la vallée de la Thyria."Dans les champs et prairies situés à l’avant-plan du massif forestier, on a retrouvé les vestiges d’une forteresse celtique ou gauloise au lieu-ditCheslé",explique Jean-Paul Mazy."Lors des différentes campagnes de fouilles, on a retrouvé des armes en fer, des monnaies gauloises…". Le nom du village confirme ces origines romaines puisque Bauduin serait le nom d’un légionnaire romain qui y aurait vécu."Thy"viendrait de "Thyers" ou "Tienne" et indiquerait un monticule.

Pierre du diable

"Compte tenu de son charme pittoresque, Thy-le-Bauduin est régulièrement traversé par de nombreux randonneurs qui parcourent le sentier de grande randonnée de pays GRP125 (Tour de l’Entre-Sambre-et-Meuse) qui vient d’Hanzinelle et se dirige vers Fraire en longeant la Thyria",poursuit Jean-Paul Mazy. Si l’on ne connaît pas grand-chose de l’Histoire de Thy-le-Bauduin, on sait que le village comptait un menhir aussi appelé "Pierre du diable" ou "Martin Pire". Il se dressait au milieu d’une parcelle dénommée "la terre aux tibias", à moins d’un kilomètre au nord de la chaussée romaine qui reliait Dinant à Trèves. Si la plupart des"Thyriobalduiniens"évitait de passer à proximité de cette maudite pierre, on raconte que la jeunesse s’y reposait en revenant du pèlerinage de la Trinité, à Walcourt. Il se dit aussi que la plupart des habitations du village ont été construites avec les cailloux de la pierre du diable et qu’elle aurait été débitée pour la construction des hauts-fourneaux du bassin de Charleroi. D’après la légende, le diable, lassé de porter cette pierre sur la tête et de l’y maintenir en équilibre sur ses doigts crochus, la jeta à cet endroit.

Tradition insolite: la course des œufs

Il existait, jadis, à Thy-le-Bauduin, une tradition qui se déroulait le dimanche après Pâques: c’était la "course des œufs". Une cinquante d’œufs était placés en ligne droite, de cinq en cinq mètres. Les chefs de jeunesse se plaçaient au bout de chaque ligne d’œufs. Une jeune fille enlevait le premier œuf de sa file et courait le déposer dans le panier placé au pied du deuxième chef avant de revenir à son point de départ en évitant tous les œufs placés au sol. La deuxième fille quittait le deuxième œuf et le jeu se répétait ainsi pendant que la musique animait la partie. Pendant ce temps, deux jeunes gens couraient chercher une branche de hêtre au bois et ils devaient être rentrés avant que tous les œufs ne soient enlevés. On renversait ensuite les rôles entre concurrents de sexes différents. Le groupe vainqueur recevait les œufs qui étaient cuits et offerts. Un jeu similaire avait lieu à Ham-sur-Heure, au quartier de la Station, le Lundi de Pâques.