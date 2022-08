Presque dix ans plus tard et une cinquantaine de concerts après, ces joyeux drilles sont revenus à deux pas de leur lieu de naissance: sur la place du Chapitre! La Note G a fêté "ses presque dix ans" de la meilleure façon qui soit: en gaieté et en musique. Proposant deux sets de quarante-cinq minutes endiablés, les musiciens ont mis le feu à un public entièrement voué à sa cause.