Presque dix ans plus tard et une cinquantaine de concerts après, ces joyeux drilles sont revenus à deux pas de leur lieu de naissance: sur la place du Chapitre! La Note G a fêté "ses presque dix ans" de la meilleure façon qui soit: en gaieté et en musique. Proposant deux sets de quarante-cinq minutes endiablés, les musiciens ont mis le feu à un public entièrement voué à sa cause.

L’ASBL Horecatulas qui organisait ce festival de fanfares avait, outre la Note G, invité deux autres bands pour faire de ce 15 août une journée festive inoubliable. D’abord le surprenant trio Barby Sismic (batterie, sax et sousaphone) avait montré la voie (et la voix aussi) dans le style déjanté.

Après la prestation du band thudinien, c’est au groupe "En fanfare" de Raphaël Dagostino qu’est revenu l’honneur de clôturer cette journée festive.