Les villageois font revivre le 15 août à Forge-Philippe

Tous les ingrédients étaient réunis pour permettre à tous les sympathisants du petit village de passer un moment idyllique: un soleil radieux, un apéritif en l’honneur des jubilaires de l’année et un buffet campagnard bien gourmand, le tout mis en ambiance par Pino Santoro et Vania.

Créée au début de cette année, l’ASBL Les Forgerons de la Wartoise a comme but d’améliorer la vie et le bien-être du village en favorisant le lien social et les rencontres, en mettant en valeur le patrimoine tout en faisant la promotion des infrastructures touristiques et de ses artisans.

L’organisation de ce 15 août répond ainsi parfaitement à ces objectifs. Vu son succès, c’est sûr, cette première édition en appellera d’autres!