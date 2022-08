L’abeille noire: star de la fête du miel à l’Aquascope

" Grâce à la Maison de l’abeille inaugurée en août 2021, c’est une vitrine de plus en plus importante qui attire un public familial toujours plus nombreux qui visite le site dédié à la nature. De plus, le message de protection de l’abeille percute de mieux en mieux, surtout auprès des plus jeunes", déclare Anne Sandrat, de l’Aquascope. " Par ailleurs, les formations d’apiculteur proposées attirent de jeunes apiculteurs passionnés par la nature et plus particulièrement par le monde de l’abeille. Ceux-ci font preuve de créativité et fabriquent toute une gamme de produits dérivés avec le miel produit tels que notamment des bonbons, des savons, des teintures de propolis, vendus dans notre boutique."