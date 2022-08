Henri PFR vendredi soir à Scène sur Sambre

Aujourd’hui, il débarque avec une équipe de 12 personnes et un show scénique avec des flammes, des feux d’artifice… comme à Tomorrowland en juillet dernier. " Mais on y est toujours dans une ambiance familiale, sans prise de tête, proche du public. Ce vendredi soir, il y aura aussi mes potes Kid Noize et Alex Germys, je nous vois bien aller prendre une bière ensemble, c’est un détail mais ça n’arrive pas partout cette ambiance festive, bon enfant."

Retour gagnant

À 26 ans, Henri PFR cumule déjà pas mal de succès et de présence dans les gros festivals comme les Francofolies ou Tomorrowland. Pourtant, les deux dernières années n’ont pas été simples dans ce monde des DJ’s où l’on est vite oublié. " J’ai vécu cette période comme une espèce de deuil" La crise sanitaire est arrivée au moment où sa carrière explosait et après avoir été " stressé puis triste, je suis passé par cette phase d’acceptation qui permet de retrouver la motivation. Finalement, cela m’a permis de tester de nouvelles choses, de retourner en studio, ce qui est difficile quand on enchaîne les concerts, de produire à nouveau. C’est dur pour un artiste de perdurer, avoue-t-il,mais depuis le début je me donne corps et âme à la musique, et ça porte ses fruits donc c’est cool". Le secret pour rester au top? " Toujours se renouveler, se remettre en question, et surtout toujours le faire par passion, pas par appât du gain ou de notoriété".

Les défis, le jeune bruxellois aime ça. Ainsi, celui qui lui a été lancé lors de la fête nationale. " Je devais composer un set de 18 minutes pile, pas une seconde de plus ou de moins puisque c’était le timing du feu d’artifice, se souvient-il.Je conçois mes sets comme des histoires, en l’occurrence ici en lançant un clin d’œil aux artistes belges comme Angèle, Stromae… en démarrant doucement, puis ça évolue, ça s’envole, ça se calme puis c’est très fort. Sur 18’ et en tenant compte du fait que la perception ne serait pas la même dans le public sur place ou devant sa télévision, c’était vraiment très dur, ça m’a bien stressé mais c’était finalement génial!"

Un morceau inédit

Surprendre, innover, Henri PFR le fera aussi à Scène sur Sambre. " J’y présenterai un morceau élaboré avec l’artiste allemand Marcus Layton, sur le titre phare du film Drive avec Ryan Gosling? "Nightcall" composé par Kavinsky. Ce sera la première fois qu’on l’entendra, il n’est pas encore diffusé sur les réseaux." Une jolie surprise attend donc le public de Scène sur Sambre ce vendredi soir sur la plaine de l’abbaye d’Aulne.

D’Aulne à Francorchamps

Le lendemain de Scène sur Sambre, le DJ prendra la route de Spa, où il se produira le samedi soir en ouverture festive du Grand Prix de formule 1 qui se déroulera le dimanche 28 août."Là aussi, je me réjouis; les organisateurs veulent y accentuer l’aspect festif à côté du spectacle sportif. Et puis, j’adore la formule 1 et là, je pourrai voir le grand prix de près!", sourit-il, toujours émerveillé d’être ainsi sollicité sur des terrains aussi différents. Nul doute que son enthousiasme et sa simplicité seront là aussi largement appréciés.