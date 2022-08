Artistes et artisans exposent à Cerfontaine

Le Cercle d’Animation " Aux sources de l’Eau d’Heure"a renoué avec ses bonnes habitudes de la mi-août en organisant pour la 49efois sa grande exposition réunissant des artistes et des artisans locaux et régionaux. Pas moins d’une bonne vingtaine d’exposants ont répondu à l’invitation du cercle, artistes et artisans en tous genres, l’art pictural l’emportant largement. Chacun et chacune avaient amené ses plus belles réalisations.