À Nalinnes, les vendanges s’annoncent exceptionnelles

Le vin est un domaine qui intéresse de plus en plus de monde; d’autant plus que les vignobles se multiplient dans nos régions. Cette observation s’est vérifiée dimanche après-midi au vignoble de Nalinnes qu’il était possible de visiter en compagnie des vignerons locaux. Cette année, les grappes sont généreuses et les vendanges, qui devraient débuter début septembre, s’annoncent excellentes. La météo provençale cet été n’est bien évidemment pas étrangère à ce succès. Néanmoins, on peut constater que les pieds de vignes ont soif et qu’une bonne pluie permettrait de faire gonfler le raisin.