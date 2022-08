Un nouveau plan de circulation

Il s’agit d’une refonte totale de la grand-place. Et qui dit travaux dit embarras de circulation surtout quand on sait que la grand-place est traversée chaque jour par des dizaines et des dizaines de poids lourds qui n’ont d’autres choix s’ils veulent rallier Mons, Charleroi, Philippeville, Chimay et le nord de la France. Et c’est sans compter les centaines de véhicules de toute sorte qui emprunte la même route, puisqu’on compte jusqu’à 10000 traversées quotidiennes du centre-ville.

Ces travaux sont d’importance puisque l’ardoise finale dépasse le million d’euros, et qu’ils devraient s’étaler sur au moins 180 jours ouvrables, donc jusque fin juin 2023, si tout va bien. Rappelons qu’il s’agit de routes régionales et non communales.

Sens unique

Pour permettre à la circulation de s’opérer tant bien que mal, et surtout pour permettre au personnel de l’entreprise René Pirlot de Virelles d’œuvrer en toute sécurité, un plan de circulation a été défini.

Il se résume par la mise en sens unique des principales rues de la ville. Ces sens uniques se résument en deux boucles bien étudiées pour traverser la ville de part en part et ce sans trop de difficultés.

Commencés début août, les travaux semblent se dérouler pour le mieux et surtout, les embarras de circulation ne paraissent pas insurmontables.

Venant du nord pour se diriger vers Chimay ou la France, pas de souci particulier, les poids lourds n’ayant même plus, vu leur taille, la difficulté de se croiser. Ce qui était beaucoup plus épineux concernait le trafic venant du sud pour rejoindre n’importe quelle destination, que ce soient Mons, Charleroi ou Philippeville. Et ce simplement du fait qu’une partie d’une des deux boucles, l’avenue de l’Esplanade était à rénover complètement.

Moins long que prévu

Ces travaux, à hauteur de 330000 €, toujours à charge de la Région Wallonne, ont débuté le 1er août et devaient normalement durer un mois.

Fort heureusement et contrairement aux habitudes, les travaux menés bon train n’ont demandé que deux bonnes semaines.

Ainsi, depuis quelques jours, tout est fait, marquage au sol compris, ce qui permet aux véhicules de traverser Beaumont plus ou moins facilement.

Jusqu’ici, tout le monde semble satisfait du plan de circulation qui, maintenant que l’avenue de l’Esplanade est rouverte, ne pose plus guère de problèmes, du moins de problèmes majeurs.

Quant aux stationnements, il a été prévu diverses solutions, certes qui font marcher parfois un peu plus, mais est-ce un mal?

Bientôt la rentrée scolaire

Tout va bien donc, mais attendons la rentrée scolaire sachant que l’Institut Paridaens et l’école fondamentale Saint Servais se trouvent sur ou toute proche de la grand-place et vont d’ici quelques jours drainer une importante population le matin comme en fin d’après-midi.

Il faudra s’adapter bien entendu mais il faudra que les écoliers et les étudiants, comme les parents fassent preuve de bonne volonté.