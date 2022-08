À la découverte de Somzée, ce samedi 27 août

À découvrir

"Au fil de la balade, nous allons faire découvrir notre patrimoine à ceux qui nous accompagneront",annoncent-ils."Nous aurons même l’occasion d’entrer dans l’ancien prieuré situé derrière l’église et qui abrite un jardin de curé entretenu par un passionné. Nous observerons que Somzée est l’un des rares villages où le chœur de l’église n’est pas orienté à l’est. Nous passerons par l’ancien fournil et nous reviendrons par la ferme des Trois Fontaines",détaillent-ils. À l’avenir, Jacques et Jean-Marie projettent de faire placer d’anciennes vues de Somzée sous forme de cartes postales à différents endroits du village mais ce projet demande encore un peu de finalisation bien que les seize cartes postales soient déjà prêtes. Pour l’heure, rendez-vous devant le terrain de football de Somzée pour découvrir ce charmant village le samedi 27 août à 14h. PAF: 3 €.

Infos et inscriptions: 0478 793407 ou tourisme@walcourt.be.