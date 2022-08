"J’ai ouvert à l’anniversaire de la mort d’Elvis, je le ferme à la même date, quasi jour pour jour. C’est le destin. L’endroit fonctionnait très bien… quand j’y chantais. Mais pas la semaine. J’avais voulu créer un lieu où on vient manger américain, se relaxer et parfois m’écouter sur scène, mais ça n’a pas pris", constate-t-il. " On est partis comme des oiseaux dans un monde merveilleux, sans s’y connaître en horeca, c’est notre erreur. Bien chanter ne suffit pas pour faire tourner un restaurant tous les jours. Et les taxes en Belgique, c’est difficile, je n’apprends rien à personne."

À bientôt 50 ans, Franz Goovaerts – champion du monde 2006 des imitateurs du King à Memphis – reprend la scène. Pour pas mal de gens, c’est une très bonne nouvelle: " Ce n’était visiblement pas le moment de me poser, j’espérais pourtant après 30 ans de scène. Mais ces derniers mois, le resto allait mal, et j’ai eu envie de bouger, de repartir sur la route. J’ai d’ailleurs reçu pas mal de soutien de plein de gens, même du Canada, des USA et du Mexique. Et localement, aussi, parce que Mons-Charleroi-Namur, c’est ma région. Ils sont dégoûtés que le resto ferme, mais contents de m’avoir sur scène à nouveau. Et ça me fait aussi très plaisir, parce que j’ai ramené un titre au pays il y a des années, mais les gens ne m’oublient pas et veulent m’entendre, je m’en suis rendu compte avec le restaurant. Et je ne regrette rien, j’ai pu parler d’Elvis à plein de gens qui ne le connaissaient pas, j’ai rencontré aussi pas mal de gens extraordinaires, dont le propriétaire des lieux (qui ressemblent fort au Graceland d’Elvis, du vrai, NDLR)."

Et ces rencontres, ces expériences, il en garde un souvenir fort. " Ce qui m’intéresse après tout, c’est l’amour que j’ai pour lui, qui a changé la face du monde comme un Luther King ou un Gandhi. C’était plus qu’un chanteur."

Chez nous, Elvis Junior – c’est son nom de scène – sera à Courcelles le 17/09, le 15/10 et le 12/11, et à Ransart les 24 et 31/12. Le 20 septembre, son concert Elvis Memorial Show sera diffusé à Dampremy.

