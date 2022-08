Les plus beaux paysages de l’Entre-Sambre-et-Meuse (9): Silenrieux, un village encaissé dans une véritable gorge

Souvenir des croisades

Pour comprendre l’origine des noms bibliques des quatre hameaux silenrivains, il faut remonter à l’époque des croisades."Trois seigneurs de Walcourt s’y sont rendus et, fiers d’y avoir pris part, ils ont voulu laisser un signe visible de leurs actes de bravoure; d’autant plus qu’ils avaient usé de leur pouvoir pour s’approprier, au nez et à la barbe du chapitre de Thuin, quatre terres de Silenrieux",détaille Tommy Delloge sur base des recherches effectuées et publiées par l’Historien Jean-Philippe Body. Ces seigneurs sont Wéry III, seigneur de Walcourt et de Rochefort qui a accompagné Baudouin de Hainaut à la 4ecroisade (1198-1204). Le second est Thierry II de Walcourt qui s’est rendu à la 6ecroisade (1228-1229) avec son frère Thomas de Walcourt."Ils étaient avoués, c’est-à-dire responsables juridiques et ecclésiastiques de Silenrieux et donc très proche du prince-évêque de Liège",précise notre interlocuteur. En 1303, le chapitre de Thuin a réaffirmé son pouvoir sur Silenrieux.

La bataille de 1794

En observant ce point de vue sur Silenrieux depuis le hameau de Nazareth, Tommy Delloge évoque aussi la terrible bataille qui s’est jouée entre les Français et les Autrichiens sur les deux versants de vallée de l’Eau d’Heure le 26 avril 1794. »L’armée française, qui deviendra celle de l’Entre-Sambre-et-Meuse le 29 juin, doit rejoindre celle du Nord du côté de Beaumont. L’objectif est de conquérir les Pays-Bas Autrichiens en se déployant de Sedan à Dunkerque. Les Français avaient mis le paquet puisqu’ils étaient déjà 7600 combattants la veille de l’affrontement »,explique Tommy Delloge que toutes ces matières passionnent. Postés sur le versant de Nazareth, les Français ont donné l’assaut le 26 avril à 3h du matin. Quatre cents Autrichiens et vingt Français ont été tués tandis que de nombreuses maisons de Silenrieux ont été détruites et pillées. C’est la bataille dite de Silenrieux-Boussu qui s’est jouée à cet endroit.

Une nouvelle balade sur les points de vue de Cerfontaine

Tommy Delloge, vous êtes passionné par votre village de Cerfontaine et vous avez la chance d’y travailler depuis 2015?

Je suis originaire de Cerfontaine et animateur au Syndicat d’Initiative depuis 2015; ce qui me permet de travailler sur des thématiques qui me passionnent comme l’Histoire, la nature, le folklore, le patrimoine ou les paysages. Je suis également président de la marche Saint-Lambert qui vient de se dérouler ce week-end du 15 août.

Quelles sont les activités que vous développez au sein du Syndicat d’Initiative?

Nous organisons des activités pour tous les âges: je guide des balades deux fois par an dans chaque village de l’entité, j’anime des ateliers pour les enfants le mercredi après-midi ainsi que des stages durant les vacances. Nous organisons aussi des conférences et des expositions. Nous nous complétons avec l’Office du Tourisme.

Au départ, le Syndicat d’Initiative de Cerfontaine a vu le jour pour gérer un camping?

En effet, notre organisme a vu le jour dans les années 1959-1960 lorsque le tourisme a commencé à se développer chez nous. Au départ, les touristes venaient en train passer une journée à Cerfontaine. Comme ils se sont rendu compte que c’était un lieu de villégiature agréable, des caravanes sont apparues et il a fallu créer un organisme pour gérer le camping. Par la suite, les gestionnaires de l’époque se sont dit qu’il fallait proposer des activités à ces touristes et c’est ainsi qu’un animateur a été engagé.

Parmi les nouveautés, vous venez de créer cinq nouvelles balades thématiques dont l’une est consacrée aux points de vue?

En effet, une balade de 9 km permettant de découvrir les points de vue de Cerfontaine vient d’être balisée. C’est la balade bleue. Nous en avons quatre autres sur le patrimoine (balade verte, 6 km), le temps de guerre (balade rouge, 9 km), les chapelles (balade blanche, 6 km), la pierre, la forêt et l’eau (balade jaune, 13 km). Des dépliants en français et en néerlandais sont disponibles pour ces cinq nouvelles balades.

Des projets similaires existent pour les autres villages de l’entité?

Si ces balades thématiques fonctionnent bien sur Cerfontaine, il n’est pas impossible que nous proposions également des balades thématiques dans les autres villages de la commune.

Infos: Syndicat d’Initiative de Cerfontaine, rue de la Gare 10 – 5630 Cerfontaine, 071 64 36 15 – contact@sicerfontaine.be – www.sicerfontaine.be