Un 50e chapitre pour les Grands Gousiers de Beaumont

Intronisations

Qui dit chapitre, dit intronisations. C’est ainsi qu’un nouveau postulant, Yves Lenglin de Thuin a été "capé" après avoir suivi une année de probation. Un nouveau page, Ambirël Looza de Saint Aubin a également été intronisé comme "compagnon". On passait alors à l’intronisation de nouveaux compagnons d’honneur: Luc Gérin, Alexandra Dubois, Cécile François, Christophe François, Sarah Dewever et Vincent Delcroix. Le rituel s’est terminé avec l’intronisation de 28 membres de confréries belges et françaises devenant compagnons d’honneur. Et une dernière, celle de l’abbé Xavier Huvenne, doyen de Beaumont et désormais prieur de la confrérie.

Le bourgmestre Bruno Lambert a lui aussi souhaité mettre à l’honneur la confrérie pour les 50 années passées à faire connaître et rayonner Beaumont tant en Belgique qu’en France mais aussi au Canada et au Portugal. Les hymnes nationaux belge, français et européen ont retenti avant qu’on serve le verre d’amitié. Le traditionnel repas à la salle Désiré de Strée a clôturé ce 50echapitre.