Carton plein pour la ducasse de Lompret

Alternant entre le chapiteau, en haut du village, et la place du marronnier sur les berges de l’Eau Blanche, la jeunesse a jonglé entre diverses activités ludiques, dont l’inévitable jeu de boules de bois, et repas conviviaux, une paella géante le dimanche avant le méchoui du 15 août. Les jeunes ont pu compter sur le soutien des précédentes générations du Cavalo, qui ont assuré le service du bar lors des soirées des samedi et dimanche, afin de tenir le coup durant tout ce long week-end.

Point d’orgue du programme intense, dimanche soir, le groupe de cover Pilgrims a mis le feu au chapiteau, bondé, avec ses reprises des plus grands tubes de Queen.