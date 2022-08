Beaumont: du théâtre au château à Paridaens

Un conservateur terrorisé par les plantes vertes, un ministre perdu dans une exposition de sexes, des provinciaux amoureux des Impressionnistes, ils sont tous là dans ce petit monde qui ressemble au grand, dans ce musée pas si imaginaire que ça, valsant la comédie humaine jusqu’au burlesque. C’est avec cette comédie « Musée haut, musée bas », désopilante, légère et subversive de Jean-Michel Ribes que Catherine Claeys, Séverine De Witte, Sarah Woestyn, Arnaud Van Parys, Maroine Amimi et Marc De Roy, les 6 comédiens du Théâtre des Galeries, invités par le Rotary de Beaumont-Erquelinnes dans les dépendances de l’Institut Paridaens, ont convié le public à les suivre dans leurs délires. Certains ont suivi, d’autres moins. Le Rotary avait bien fait les choses avec, en lever de rideau, un repas pour celles et ceux qui le souhaitaient. De plus, la météo estivale de ce samedi ne faisait craindre rien de désagréable sinon quelques degrés en trop, une température qui au fil de la soirée devenait des plus agréables.