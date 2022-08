Aussi à Acoz et Lausprelle

Les compagnies d’Acoz et de Lausprelle n’ont pas toujours accompagné la procession notamment à cause des deux conflits mondiaux. À Lausprelle, la marche a repris en 1946, quatre ans avant Acoz. C’est d’ailleurs pour cette raison que la compagnie de Lausprelle descend au village d’Acoz. Durant ces 4 ans, les marcheurs lausprellois devaient aller chercher la statue de saint Roch, le reliquaire de saint Frégo et le drapeau de la jeunesse à l’église d’Acoz. Une interruption a, de nouveau, eu lieu en 1956, en raison d’une divergence de vues entre les membres du corps d’office suite à la catastrophe du Bois du Cazier. Une partie souhaitait faire un don aux mineurs, une autre était contre. Durant 12 ans, il n’y a plus eu de sorties jusqu’à la formation d’un nouveau comité en avril 1968. Quant à la compagnie d’Acoz, excepté durant quelques périodes dont les deux conflits mondiaux, elle est toujours sortie dans le village depuis un minimum de 130 ans puisqu’un acte officiel, daté du 31 juillet 1884, prouve l’existence d’une marche dans la localité à partir de cette époque. Parmi les temps forts, ne manquez pas la rentrée des deux compagnies au château d’Acoz le dimanche aux alentours de 19h.