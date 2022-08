La marche Saint-Lambert à Cerfontaine, sans la moindre goutte… de pluie!

Trois jours

Rien de tout cela durant les 3 jours de festivités qui ont débuté dès le samedi par quelques défilés sous la canicule. Rebelote le dimanche et dès l’aube de la grande journée du lundi 15 août, on a compris que les meilleurs prévisionnistes météo s’étaient quelque peu trompés, du moins pour Cerfontaine. Lundi 15 août, même avant que le soleil ne sorte des bras de Morphée, les officiers répondaient présents pour ensuite retrouver toutes leurs ouailles en vue de la prise des drapeaux et la grand-messe militaire.

La procession pouvait alors tranquillement prendre forme pour monter au plus haut du village et faire entendre son célèbre canon. Il était 13h quand le long cortège coloré rentrait au bercail et le temps de quelques moments de repos et de sustentation.

La courte sieste se termine par un coup d’œil vers le ciel: pas de méchants nuages en vue, on peut y aller. Un nouveau grand périple qui se clôture par la prestigieuse rentrée toujours devant une foule imposante. La marche cerfontainoise a vécu, sans goutte (de pluie…) et tout le monde en est ravi.