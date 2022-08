Gerpinnes: le rachat de la salle Bratanov est voté

Le conseil communal de Gerpinnes s’est réuni, mardi soir, pour approuver le projet de Pic/Pimaci 2022-2024 qui doit être rentré au Service Public de Wallonie pour ce jeudi."Dans notre Plan d’investissement communal (PIC) qui concerne les voiries et d’égouttage, nous devons prévoir des aménagements pour les piétons, les cyclistes et l’intermodalité. Ceux-ci rentrent dans notre plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité (Pimaci)",explique l’échevin de la Mobilité, Denis Gorez (Les Engagés)."Certains projets rentrent dans notre Pic tandis que d’autres sont conjoints et comportent une partie Pimaci, ce qui nous donne droit à des subsides plus importants."