Fourbechies: une marche gourmande à la belge, du dessert à l’apéro !

Ce samedi sous le coup de 11h, on était loin du refrain de Renaud. C’était plus exactement marche en plein soleil avec de très rares occasions de bénéficier d’un peu d’ombre. Et sachant qu’il fallait attendre la dernière halte pour l’apéro, plus d’un s’interrogeait mais sans le moindre découragement, l’eau venant souvent au secours des assoiffés. Six chapelles à franchir avec de belles trouvailles gustatives orchestrées en collaboration avec William Cauderlier du"Plong’Heure".

Un grand moment dans ce long week-end de ducasse complété par le jeu de boules en bois, le tournoi de volley pour l’aspect sportif ou les soirées et autre concert destinés à la jeunesse de toute la région, ceci sans oublier le barbecue géant dominical et le traditionnel goûter des aînés. Un nouveau week-end de folie des"Fourbechiens"pour le plus grand bonheur de tous.