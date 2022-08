À Thuin, la Ville Basse en mode Summer-sur-Sambre

Parmi les participants et badauds présents, on retrouve des Thudiniens mais aussi énormément de touristes et de néerlandophones venus découvrir la ville et ses bords de Sambre.

Sous le chapiteau installé sur la place, 4 groupes musicaux se succéderont sur les 4 jours."Nous avons fait de belles découvertes avec les prestations de Route 66 ou encore du Cover de Muse. Et les habitués, des artistes thudiniens, déjà connus du public (le groupe Virus et Andy Kirk) mettront le feu au chapiteau"ajoute Johnny.

L’endroit est sécurisé et les enfants peuvent profiter des jeux mis à leur disposition (Puissance 4 géant, château gonflable). Le mobilier de couleurs prêté par la Ville donne un cachet à l’ensemble. On a envie de s’arrêter, de boire un verre, d’écouter de la musique ou encore de se sustenter au Brochette Bar.

Dans un tout autre registre, des hypnotiseurs de rue, venus de Mons, étonneront le public par leurs divers numéros. Toutes les personnes qui ont tenté l’expérience s’en rappelleront encore longtemps! C’est tout simplement bluffant…

Plus loin, au pied de la passerelle surplombant la Sambre, nous retrouvons les joueurs nautiques de Thuin."Nous sommes ici pour faire des démonstrations mais aussi de l’initiation. Les barques sont propulsées à l’aide de cordes. Le public est appelé à participer et à se jeter à l’eau. Nous espérons aussi que notre sport fera des émules auprès des jeunes. Notre club fêtera son centenaire dans 2 ans!"explique Ludovic Draux.

Voilà une belle édition qui se termine et on espère que d’autres suivront encore le long de cette belle Sambre…