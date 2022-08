Les plus beaux paysages de l’Entre-Sambre-et-Meuse (7): le village de Renlies émerge depuis Cuquegnies

Projet éolien

Depuis Cuquegnies, on observe aussi le versant opposé de la vallée mais, ce qui inquiète notre interlocutrice, c’est le projet éolien qui pourrait, à l’avenir, défigurer ce magnifique point de vue sur ce village atypique de par sa configuration géographique:"On distingue, en effet, trois parties dans le village de Renlies: le centre et les hameaux de Géramont et de Cuquegnies. Cette séparation se vérifie dans aussi l’Histoire puisque le village a fait partie de deux seigneuries: l’une relevait de Rocq-sur-Sambre et appartenait au comte de Hainaut et au seigneur de Chimay tandis que l’autre dépendait de la terre de Beaumont",nous apprend Yolande.

Patrie de Charles Rogier

"Renlies, c’est aussi la patrie de Charles Rogier qui fut membre du Gouvernement Provisoire, du Congrès national et plusieurs fois ministre entre 1832 et 1868. Il est originaire du village par son grand-père Firmin-Nicolas Rogier, né à Renlies en 1699. Une rue du village porte son nom et il est venu, en personne, puiser dans les registres paroissiaux, la preuve que sa famille provenait bien de Renlies",poursuit Yolande Defer qui tient toutes ces anecdotes historiques de son père qui fut instituteur au village jusque 1970. Notons enfin que le point de vue de Cuquegnies est accessible en suivant la balade locale balisée au moyen d’un triangle rouge. Il s’agit d’une boucle de 5,8 km dont le point de départ est fixé devant l’église.

Au passage, on ne manquera pas d’observer les beaux bâtiments de l’ancien moulin à eau de Cuquegnies qui datent de 1763 mais dont le site était déjà occupé dès 1616. Pour créer la chute d’eau nécessaire au fonctionnement de ce moulin, des travaux de grande envergure ont dû être entrepris: un étang a dû être taillé dans le versant opposé pour recueillir les eaux du cours d’eau naturel via un fossé de dérivation creusé huit cents mètres en amont du moulin! Une seconde boucle de 2,8 km balisée à l’aide d’un triangle bleu permet de suivre le sentier du Ry des Vaulx longeant le bosquet des anciennes carrières dont on extrayait la pierre bleue à l’origine de la construction des maisons typiques et des routes du village.