À Hourpes, un stage Amazonia pour les jeunes aventuriers

Ces cinq jours d’activités intenses ont permis de sensibiliser les enfants à l’environnement et d’aller en pleine nature dans les bois de Thudinie. Plus particulièrement, le stage Amazonia constituait une belle occasion de découvrir le poumon vert de la planète, cette vaste forêt 201 fois plus grande que la Belgique et si chère au cœur de Michel Descamps, le coordinateur du stage.

"Je voulais ainsi démystifier l’Amazonie et transmettre aux enfants ce que j’ai découvert lors de mes séjours en Amérique du Sud", souligne-t-il."Apprendre à gérer son environnement et à préserver notre planète est vraiment vital pour le futur."

Ce stage annuel a de plus en plus de succès depuis sa création, voici plus de 15 ans. Le bouche-à-oreille fonctionne et certains reviennent chaque année, des frères et sœurs aussi, des amis… Les 32 jeunes qui ont participé en 2022 venaient des quatre coins de la province: Gerpinnes, Erquelinnes, Thuin, Écaussinnes ou encore de La Louvière…

Cent litres d’eau bue!

"Huit animateurs sont présents en permanence pour assurer l’encadrement et les animations", ajoute Michel Descamps."Le matériel est prêté par le service provincial. Vu le nombre d’inscrits, nous fonctionnons en permanence en ateliers de huit individus. Nous sommes très vigilants avec la chaleur. Nous installons des tonnelles quand c’est nécessaire, là où il n’y a pas d’ombre. Nous adaptons les activités à la météo. Casquette, chapeau et crème solaire sont notre quotidien. Hier, le groupe a bu près de 100 1 d’eau. L’atelier escalade s’est arrêté plus tôt tant la roche de la falaise était chaude vers 11h."

Si l’an dernier, la pluie s’était invitée, cette année, il était nécessaire de s’adapter aux fortes chaleurs."Mais les enfants sont au paradis", rassure l’animatrice, Emmanuelle Debergh."Ils adorent les activités. D’ailleurs, il nous arrive d’accepter des anciens ayant un peu dépassé la limite d’âge."