Virelles: des étoiles plein les yeux

"Nous allons profiter des Perséides, ces étoiles filantes qui semblent provenir de la constellation de Persée, pour parler de beaucoup d’autres choses, découvrir différents objets du ciel profond", explique en préambule Patrice Wuine, président passionné au sein du CNABH, le cercle local des amateurs d’astronomie. À l’œil nu, à l’aide de jumelles ou des télescopes mis à disposition pour l’occasion, les visiteurs étaient invités à découvrir le ciel, du plus facilement observable, comme les constellations, jusqu’à certaines nébuleuses invisibles sans matériel adapté. Dès la tombée de la nuit, les premières étoiles apparaissent. L’observation peut débuter."Parmi les étoiles les plus célèbres, il y a bien entendu la constellation de la Grande Ourse, en forme de casserole". À partir de celle-ci, Patrice Wuine explique comment il est aisé de retrouver l’étoile polaire, presque parfaitement alignée à l’axe de rotation de la Terre, et qui indique donc le Nord presque parfaitement. Autre repère pour les novices, les astronomes montrent le Triangle de l’Été, facilement repérable à l’œil nu, comme l’explique Jean-Paul Hannecart, un autre féru local: " Ces trois étoiles, qui n’ont a priori aucun rapport entre elles, forment un triangle rectangle visible aisément durant tout l’été. À partir de novembre, il s’élargit jusqu’à n’être plus observable". Ce triangle, qui apparaît le soir avec les premières étoiles, est composé des étoiles Vega, de la constellation de la Lyre, de Deneb de celle du Cygne et d’Altaïr, de l’Aigle.