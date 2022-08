La ferme de l’abbaye d’Aulne à l’heure écossaise (photos et vidéos)

Une passion gustative d’abord. Alors que les enfants profitent des jeux traditionnels écossais, l’homme en kilt se retrouve autour d’un bon whisky, savourant les arômes d’un vieux malt bien charpenté et dégustant d’autres produits de bouche. Peut-être même attend-il sa promise pour célébrer à la hâte leur mariage clandestin? Le prêtre forgeron les unira sur l’enclume, en tout cas dans la vieille chapelle de Gretna Green, reconstituée pour l’occasion.

La passion pour la culture et l’histoire d’un pays ensuite. Celle que vivent et partagent régulièrement les membres du Clannan Ruath (le clan des Rouges) qui ont établi leur campement dans les prairies des dépendances de la ferme. Au sommet d’un mât, flotte le drapeau bleu frappé de la croix de Saint-André comme pour mieux signifier au curieux qu’il se trouve sur le territoire d’un clan qui a voué allégeance au pays du chardon. Différentes tentes ont été installées sur l’herbe jaunie et sèche. On y retrouve la Dame aux loups. Un peu plus loin, un maître forgeron martèle sur son enclume une pièce de métal rougie par le feu. Le tout sous le regard curieux des visiteurs. Quelques mots s’échangent. Des questions, des réponses…

" Lui, c’est le forgeron des pièces domestiques qui nous servent dans notre quotidien. Rien à voir avec les pièces d’armes utilisées au combat", nous dit Dame Carole. D’un regard tendu elle nous désigne le maître d’armes, affairé à présenter son armurerie à des spectateurs intéressés: haches, lances, dagues, glaives et boucliers, pour ne citer que les principaux, y sont soigneusement rangés."Au moyen âge, lorsqu’un seigneur engageait les paysans dans son armée, il ne les armait pas. Ces derniers devaient donc utiliser leurs outils", poursuit-elle. Les visiteurs s’éloignent. Contraint au chômage, le maître d’arme vient chercher un peu d’ombre sous sa tente. Il empoigne sa cornemuse, gonfle le soufflet qu’il coince sous son bras. " celle-ci est une petite cornemuse en si bémol. Elle est réglée à 440 hertz contrairement à la grande cornemuse, elle aussi en si bémol mais ajustée à 480 hertz" nous explique Didier avant d’interpréter avec cœur une ballade celtique. Sa passion pour l’Écosse est ancrée dans la famille. Il faut remonter à la première guerre mondiale pour y trouver l’origine.

Didier s’interrompt. Au loin on entend résonner "Highland’s Cathedrale" interprété par d’autres cornemuses. Ce sont celles du Blue stone Pibe Band qui profitent de la fin du concert des Celtic’s Brothers pour investir le carreau central de la ferme. Le public en profite immortalisant l’instant avec leur smartphone pointé vers eux. Pas le temps de se retourner que débute sur le podium un spectacle de Highland dance. Tout s’enchaîne à grande vitesse. Les spectateurs n’ont pas le temps de s’ennuyer dans ce voyage de traditions.