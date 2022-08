Certains citoyens privilégient désormais le circuit court, qui restaure le lien social entre les consommateurs et les producteurs, comme le pratique la ferme du Moulin située à la rue de Moncheret à Acoz.

Depuis le mois de juin 2021, l’exploitation agricole vend des produits à base de lait de chèvres. Un pari audacieux né dans l’esprit de la fille aînée des propriétaires (Anne et Patrick) de l’exploitation agricole acozienne."Le magasin (la chèvrerie du Moulin) se trouve dans l’enceinte de la ferme qui est située le long du RAVeL reliant Châtelet à Gerpinnes", explique Chloé Crémelie.

"Nous bénéficions de l’attractivité du RAVeL pour vendre nos produits (crèmes, glaces, yaourts et fromages) avec un passage régulier de promeneurs et de cyclistes", complète la jeune agricultrice."Au départ, je n’avais pas l’intention de travailler à la ferme. Après ma rhéto, j’ai fait mes études à l’école Saint-Quentin à Ciney et j’ai découvert une véritable passion pour la transformation des produits laitiers lors d’un stage à la Ferme du Raz-Buzée chez la famille Blaimont aux Flaches", confie-t-elle.

Un virage à 180 degrés

Jusqu’en 2017, Patrick et Anne Crémelie possédaient un cheptel d’environ 450 vaches."Nous avons repris l’exploitation familiale en 2002. Nous faisions du lait et de la viande mais nous avons arrêté car ce n’était pas rentable. On s’est lancé dans l’agriculture mais quand notre fille Chloé nous a raconté son projet d’ouvrir une fromagerie, on l’a naturellement soutenue", explique les propriétaires de la ferme acozienne.

En février 2020, la famille Crémelie fait l’acquisition d’une vingtaine de chèvres Alpine chamoisée."J’avais une affinité particulière pour les chèvres plutôt que les vaches, notamment pour la qualité du lait et le rendement. L’avantage du lait de chèvre est aussi qu’il est plus digeste que le lait de vache, et moins allergisant", informe notre interlocutrice.

L’exploitation familiale se diversifie avec la fabrication des produits laitiers à l’endroit même où les chèvres donnent leur lait. Quelques mois après l’arrivée des biquettes, plusieurs cabris venaient au monde et les premières traites débutaient en avril 2021.

Une centaine de litres par jour

Dans la famille Crémelie, chacun connaît sa mission. Le papa (Patrick) et le fils (Martin) s’occupent de l’alimentation des bêtes. La maman (Anne) et sa fille aînée (Chloé) gèrent la traite, la transformation du lait et la vente au magasin. La plus jeune de la famille (Margaux) s’occupe des visites guidées de la ferme.

"Nous avons désormais 33 chèvres qui produisent chacune environ 3 litres de lait quotidiennement. Elles ont aussi leur petit nom: Lola, Eva, Juliette, Sarah, Lutti, etc.", détaillent Chloé et Margaux Crémelie. Le lait est directement transformé pour fabriquer différents types de produits artisanaux: lait cru, fromages frais et affinés, yaourts, crèmes, glaces. L’atelier de transformation jouxte le magasin où on propose aussi des produits issus des producteurs locaux.

Chèvrerie du Moulin, rue de Moncheret, 2 à 6280 Acoz Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h. Infos: 0496/72.56.13 ou contact@lachevreriedumoulin.be