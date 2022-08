Chinelle: 11h dans un nuage de poussières

Côté sportif, cette édition a vu de très nombreux amateurs prendre le départ pour la première fois, parfois la concrétisation d’un rêve de gosse. L’ambiance était très familiale au milieu des stands, mêlant les tonnelles familiales et les mini-chapiteaux à l’aspect plus professionnel.

Une affaire régionale

Outre la mécanique, la Chinelle, c’est aussi une affaire de régionaux, tant dans les équipages que sur le bord des pistes. Toutes les buvettes étaient tenues par des clubs locaux, comme le foot ou la marche de Philippeville, la jeunesse de Sautour ou de Franchimont par exemple. Et pour la première fois, les stands de nourritures étaient aussi confiés à des régionaux, pour le plus grand plaisir du public qui avait dès lors le choix entre pizza, pâtes, pitta, nouilles, glaces, sans oublier les inévitables frites et hamburgers. Il n’était pas rare d’entendre que les visiteurs faisaient le déplacement pour les motos, mais aussi pour soutenir les tenanciers de la buvette.

Un autre grand changement cette année, c’était aussi le retour en masse des bénévoles pour préparer cette Chinelle, mais aussi pour tout ranger et remettre en état par la suite. Des bénévoles qui ont redonné leurs lettres de noblesses à cette fonction, sans réclamer un accès open bar ou d’autres privilèges. Ils étaient plus d’une soixantaine, dont une bonne partie du moto-club de Dinant, pour placer les banderoles et préparer le terrain; ils seront certes moins nombreux pour remettre le site en état, mais toujours avec la même ferveur. " Une Chinelle serait tout bonnement impossible sans vous", a martelé à de nombreuses reprises Rudy Noël.

Autre élément qui a aussi son importance, c’est que les prix des boissons et en-cas sont revenus dans la moyenne et même moins cher que dans d’autres manifestations du genre, sans compter la décision de bannir les gobelets en plastiques jetables; de quoi rendre le sourire aux lèvres… et aux portefeuilles.

On ne peut évoquer cette édition sans évoquer les risques liés à la sécheresse et à la poussière. Et là aussi, il faut constater que les mesures prises ont porté leurs fruits et qu’aucun incident important n’a été relevé.