Les barrages de la Plate Taille et de l’Eau d’Heure garantissent la navigation sur la Sambre

En 1964 déjà, un projet ambitieux voit le jour: construire un barrage pour faire face au besoin croissant en eau des ménages et industries du bassin de Charleroi. Le projet s’affine et deux barrages et trois prébarrages sont prévus sur les territoires des villages de Boussu-lez-Walcourt, Cerfontaine et Silenrieux, qui seront regroupés à la fusion des communes dans les entités de Froidchapelle et Cerfontaine. L’objectif est d’assurer, en plus d’une alimentation en eau, de réguler le niveau de la Sambre et alimenter le canal Charleroi-Bruxelles et produire de l’électricité grâce à une centrale hydroélectrique. Les travaux sont adjugés en 1972, le remplissage des deux premiers lacs artificiels, la Plate Taille et l’Eau d’Heure, sont remplis à partir de 1977 et l’ensemble est opérationnel en 1980.

Faire face à 3 années de sécheresse

Depuis lors, le niveau d’eau des lacs peut varier, selon les besoins des voies navigables, la Sambre et indirectement la Meuse, qu’ils étiagent. Leur capacité a été calculée pour garantir cette fonction durant trois années de sécheresse. Si les lacs ont été bien alimentés par les pluies l’an passé, depuis mars 2022, la réserve prévue pour 3 ans a perdu 2% de son eau. Le mouvement s’est accéléré légèrement depuis le 14 juillet dernier puisqu’on libère désormais 750 litres par seconde pour maintenir le niveau d’eau des voies navigables. " Soit, depuis un mois, 1 million de mètres cubes, ce qui n’est pas négligeable mais est à mettre en lien avec la réserve totale des barrages de la Plate Taille (67,8 millions de m³) et de l’Eau d’Heure (14,75 millions de m³)", explique le porte-parole du SPW, Serge Toussaint.