Du théâtre au château de Paridaens

À Beaumont, le spectacle se jouera dans la cour extérieure de l’ancienne propriété princière achetée en 1805 par les Riquet-de Caraman, propriétaires également des châteaux de Chimay. C’est en 1937 que les bâtiments seront rachetés par les sœurs de Paridaens.

Musée haut, Musée basmet en scène une douzaine de personnages, artistes, visiteurs, conservateurs et guides, qui s’éparpillent dans le grand bazar de la culture d’aujourd’hui. C’est une comédie désopilante, légère et subversive de Jean-Michel Ribes. Le spectacle sera précédé d’un repas (entrée, plat et dessert)

rcbeaumonterquelinnes@gmail.com ou 0474 31 39 04 - Entrée au spectacle seul: 20 €. Entrée + repas: 55 €.