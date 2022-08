Découvrir la ferme-école de Villers-Deux-Églises

Afin de booster l’offre en produits locaux, des fermes du territoire proposent aujourd’hui, dans le cadre de ce projet, d’accueillir des porteurs de projet agricole sur le concept novateur de "Ferme-École".

L’immersion sur ces fermes et maraîchages leur permettra d’affiner leurs pratiques (et leur projet) aux côtés d’un agriculteur/producteur, en l’accompagnant dans ses tâches quotidiennes, et par le biais de la transmission de ses savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir. Objectif: favoriser l’installation progressive du porteur de projet.

Le 18 août, à 18h, la Ferme-École de l’Ange Gardien, située 6, rue Saint-Pierre, à 5630 Villers-Deux-Églises, accueillera ainsi des porteurs de projet pour une première rencontre avec des producteurs/agriculteurs qui proposent de les accueillir sur leur ferme/maraîchage, devenue pour l’occasion une Ferme-École. L’invitation s’adresse donc avant tout à des jeunes (et moins jeunes) qui ont déjà un projet bien ficelé, mais qui sont encore en recherche d’une ferme, d’une terre, d’un lieu où affiner leur projet. Une seconde rencontre aura lieu avant la fin de l’année sur une autre Ferme-École installée sur le territoire intersambrio-mosan.